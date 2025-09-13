به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: در ساعت ۱۰:۷ دقسیقه امروز شنبه (۲۲ شهریور) در پی اعلام مشاهده یک راس میمون در یک منزل مسکونی آتش نشانان به این خانه در خیابان شمشاد ۷ مراجعه کردند.

بابک ربیعی افزود: جنب و جوش‌های و پرش‌های فراوان این حیوان موجب شد چهار آتش نشان با دو دستگاه خودوی امداد و نجات به کمک سایر آتش نشانان برای زنده گیری میمون به این واحد مسکونی اعزام شدند و سپس توانستند این حیوان را مهار کنند.