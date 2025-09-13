دختران بدمینتون باز قمی با وجود درخشش در رقابت‌های خردسالان کشور، از دستیابی به مدال بازماندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابت‌های بدمینتون خردسالان دختران کشور درحالی برای بدمینتون قم به پایان رسید که ثنا شجاعی در مرحله یک چهارم نهایی از دور رقابت‌ها کنار رفت و زهرا داوری هم در یک هشتم نهایی از ادامه رقابت‌ها خداحافظی کرد.

عسل پناهی و پانیذ کیومرث دو بازیکن ۷ ساله دیگر قم در این رقابت‌ها بودند که در رده زیر ۱۱ سال شرکت کردند و به عنوان کم سن‌ترین بازیکنان مسابقات لقب گرفتند.

رقابت‌های بدمینتون خردسالان دختران کشور به میزبانی شیراز برگزار شد.