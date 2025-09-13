مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از شناسایی ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی خبر داد و از شهروندان خواست برای جلوگیری از پرداخت مالیات نسبت به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

شناسایی و معرفی ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان مالیاتی استان تهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که با همکاری دستگاه‌های مرتبط، طی سه سال اخیر ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی در استان شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

وی افزود: بیش از ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر، عمدتاً سرپرستان خانوار به سامانه املاک و اسکان مراجعه و خوداظهاری کرده‌اند.

همچنین پیامک‌های هشدار به صاحبان املاک ارسال شده تا هر چه سریع‌تر اقدام به ثبت اطلاعات ملک خود کنند.

وی تاکید کرد در صورت عدم خوداظهاری، مالکان مشمول مالیات براساس قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد.

در موارد اعتراض به مالیات، باید مدارک مالکیت یا عدم مالکیت مربوطه ارائه شود. تاکنون حدود ۶ هزار پرونده مالیاتی در این زمینه در ادارات مالیاتی استان تشکیل شده است.

خالقی ضمن فراخوان عمومی به شهروندان، بر اهمیت همکاری برای اجرای دقیق قانون مالیات خانه‌های خالی تأکید کرد