به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری در نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اعضای اتاق بازرگانی مشهد گفت: مازاد درآمد ارزی در خراسان رضوی با احتساب اختلاف صادرات و واردات، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است که ضرورت دارد به خود استان بازگردد تا بتوان با توزیع و مدیریت صحیح، آن را در مسیر توسعه رشد شاخص‌های اقتصادی استان استفاده کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های این استان و ضرورت توزیع اعتبارات و یارانه‌ها براساس آمایش سرزمینی گفت: توجه به سند آمایش سرزمینی و ساماندهی در توزیع یارانه‌ها ضرورت داشته، موضوعی که از چندین سال قبل مطرح بوده، اما همچنان معطل مانده و در دستور کار قرار نگرفته است.

مظفری افزود: خراسان رضوی ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۷.۹ درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد، اما از نظر شاخص درآمدی، حدود ۳۰ درصد از میانگین کشور فقیرتر است؛ این وضعیت برای استانی با وجود مضجع شریف ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) و چنین ظرفیت‌ها و ویژگی‌هایی زیبنده نیست.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به میزان صادرات کالا از خراسان رضوی گفت: در پنج ماهه نخست امسال یک میلیون و ۶۹۰ هزار تن به ارزش ۹۴۸ میلیون دلار کالا از استان صادر شده است که در ارزش ۳۰ درصد و در وزن ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته، این در حالی است که میانگین کشوری در این زمینه ۶ درصد منفی است.

حسین محمدیان افزود: در این مدت ۲۴۹ میلیون دلار کالا به خراسان رضوی وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۳.۸ درصد رشد در وزن و از نظر ارزشی ۲۰ درصد رشد مواجه بوده است، مهمترین کشور‌های هدف صادراتی استان در این مدت نیز افغانستان، تاجیکستان، ازیکستان و ترکمنستان بوده است.

او حضور استاندار اقتصادی در استان خراسان رضوی و ارتباط خوبی که با اتاق بازرگانی دارد را جزو مزیت‌های این منطقه دانست و گفت: به دلیل حضور استاندار رتبه بهبود فضای کسب و کار استان که سال گذشته در کشور ۲۲ بود امسال به رتبه یک کشور دست یافت، در کنار آن نیز رتبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در کشور رتبه یک شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: زمانی که بخش خصوصی در کنار بخش دولت قرار می‌گیرد، نتیجه آن آمار بالای صادراتی استان و ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان است.