جشنواره سهروزه خرما و تابستانه بافق با استقبال گسترده مردم و گردشگران به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار بافق در حاشیه آیین اختتامیه این جشنواره گفت: جشنواره خرما در روزهای نوزدهم، بیستم و بیستویکم شهریورماه برگزار شد و طی این سه روز میزبان روزانه چهار تا پنج هزار نفر از شهروندان و گردشگران از نقاط مختلف کشور بود.
رضا فلاح با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: مهمترین هدف ما رونق صنعت گردشگری شهرستان بود که خوشبختانه با حضور گسترده مردم و بازدیدکنندگان محقق شد.
وی تصریح کرد: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای فعالان صنایعدستی و مشاغل خانگی ایجاد کرد تا بهویژه در حوزه تولیدات مرتبط با خرما، محصولات خود را عرضه کنند.
فلاح ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز برنامههای تخصصی متعددی پیشبینی شده بود که از جمله آنها برگزاری پنلهای آموزشی برای کشاورزان در زمینه کاشت، داشت، برداشت و صنایع تبدیلی خرما بود.
فرماندار بافق اظهار داشت: در کنار بخش تخصصی و نمایشگاهی، تلاش کردیم محیطی شاد و پرنشاط برای خانوادهها فراهم کنیم. به همین منظور با همکاری شهرداری، جشنوارههای تابستانی نیز همزمان با جشنواره خرما برگزار شد و سه شب خاطرهانگیز برای مردم رقم خورد.
شهردار بافق هم با بیان اینکه رویدادهای فرهنگی و اقتصادی یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری هستند، تصریح کرد: بافق ظرفیت بالایی برای میزبانی چنین برنامههایی دارد و تجربه امسال نشان داد که این جشنوارهها میتوانند زمینهساز رونق سرمایهگذاری و توسعه گردشگری در شهرستان باشند.
نوروز زاده خاطرنشان کرد: جشنواره خرما با حضور ۵۰ غرفه از سراسر کشور برگزار شد که نقش مؤثری در معرفی توانمندیهای شهرستان در حوزه کشاورزی و صنایعدستی ایفا کرد.
گفتنی است جنگهای شبانه، بازیهای بومی، اجرای باستانی کاران، غرفه کودکان، بازارچه صنایع دستی و محصولات خرمایی، کارناوالهای شادی و... از برنامههای این جشنواره بود.