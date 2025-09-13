پخش زنده
امروز: -
خراسان جنوبی با تولید هزار و ۴۰۵ مگاوات برق خورشیدی، گامهای بلندی در مسیر توسعه و انرژیهای تجدیدپذیر برمیدارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خراسان جنوبی هماکنون ۷۵ مگاوات برق خورشیدی را به شبکه سراسری تزریق میکند و اجرای طرحهای جدید نیز برای تولید ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی دیگر در دست اقدام است.
شهرستان سربیشه نیز با تولید ۱۷ مگاوات برق خورشیدی، توانسته است به شهرستانی خودکفا در تأمین برق شهروندان تبدیل شود و عنوان نخستین شهرستان انرژی سبز در شرق کشور را به دست آورد.