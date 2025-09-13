رئیس پلیس راه استان قزوین، با اشاره به معضل جدی دستفروشان در حاشیه آزادراه‌ها، خواستار افزایش سامانه‌های ثبت سرعت و تخلف در راه‌های استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سرهنگ تقی‌خانی، رئیس پلیس راه استان جلسه شورای راهبری تصادفات استان و شورای ترافیک، دستفروشان در حاشیه جاده‌ها را یکی از معضلات اصلی آزادراه‌ها دانست و اظهار داشت: جان خود دستفروشان و افرادی که خرید می‌کنند در خطر است و حوادث جبران‌ناپذیری ایجاد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه نباید نسبت به رشد دستفروشان و توقف در حاشیه راه‌ها بی‌تفاوت بود، خواستار ورود جدی به این موضوع و ساماندهی آنها شد.

وی همچنین به وضعیت سامانه‌های ثبت تخلف در استان اشاره کرد و گفت: ۴۶ سامانه ثبت سرعت در سطح جاده‌ها نصب است که با توجه به راه‌های مواصلاتی استان (۶۶۰۰ کیلومتر)، این تعداد کم است.

رئیس پلیس راه گفت: افزایش تعداد این سامانه‌ها به کاهش تصادفات کمک شایانی خواهد کرد.

وی همچنین تعداد دوربین‌های دستی ثبت سرعت را ۳۳ دستگاه اعلام کرد و خواستار تأمین اعتبار برای افزایش آنها شد.

سرهنگ تقی خانی افزود: بر اساس آمار ارائه شده، در پنج ماهه نخست امسال، ۱۳۲ نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند که ۵۲ نفر از آنها سرنشین بوده‌اند و این نشان‌دهنده عدم استفاده از کمربند ایمنی است.

سرهنگ تقی‌خانی، عدم توجه به جلو و خستگی راننده را مهمترین عامل تصادفات برشمرد و خواستار جابجایی سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات شد.

رئیس پلیس راه همچنین بر پیگیری و تسریع در تکمیل پروژه‌های توسعه محور‌های دوطرفه تأکید کرد و به محورهایی، چون محمدیه - آبیک، پناه آباد - سه‌راهی تختی، ضیا آباد - ابهر، آوج - رزن و تاکستان - اسفرورین اشاره نمود.

وی بر لزوم تأمین الزامات ایمنی در محور‌های توسعه یافته و تعریض شده با نصب حفاظ ایمنی، احداث دوربرگردان و افزایش سامانه‌های هوشمند تأکید کرد.

در خصوص مدارس حاشیه راه و سرویس مدارس، رئیس پلیس راه خواستار همکاری آموزش و پرورش و جویا شدن نظر پلیس در خصوص صلاحیت رانندگان و نوع خودرو‌های سرویس مدارس شد.

کاهش ۷ درصدی فوتی‌ها و ۳۳ درصدی تصادفات جرحی درون‌شهری؛ افزایش ۳۴ درصدی خسارات

سرهنگ آسیایی، رئیس پلیس راهور استان هم، از کاهش قابل توجه آمار فوتی‌ها و تصادفات جرحی در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: آمار فوتی‌ها ۷ درصد، و تصادفات جرحی ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی با این حال، نسبت به افزایش ۳۴ درصدی تصادفات خسارتی هشدار داد و عابرین پیاده و موتورسیکلت‌سواران را بیشترین آسیب‌دیدگان اعلام کرد.

سرهنگ آسیایی خواستار افزایش دوربین‌های ثبت تخلفات توسط شهرداری شد و از آماده‌باش پلیس راهور به دلیل افزایش تردد‌ها با بازگشایی مدارس خبر داد.

رئیس پلیس راهور از افزایش ۲۰ درصدی تردد و ترافیک در نیمه اول مهرماه به دلیل بازگشایی مدارس خبر داد و اعلام کرد که پلیس راهور از نیمه شهریور تا نیمه مهر در آماده‌باش کامل به سر می‌برد تا با افزایش تردد‌ها مقابله کند.

لزوم حضور پررنگ امداد و نجات در جاده‌ها معاون عمرانی استاندار هم مصوب کرد که ملاک نهایی برای شمارش آمار مصدومین تصادفات، تشکیل پرونده در بیمارستان باشد. حق لطفی همچنین با توجه به پایان تعطیلات، از دستگاه‌های امدادی و عملیاتی خواست تا با حضور پررنگ در جاده‌ها، به‌ویژه در ساعات پیک (۱۶ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۲۴)، به افزایش ایمنی کمک کنند. وی با اشاره به افزایش شمار فوتی‌ها در شهرستان‌های قزوین، اوج و تاکستان، از فرمانداران این مناطق خواست تا این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.