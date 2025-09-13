پخش زنده
در پنجاهمین برنامه مواسات و همدلی در هرمزگان ۳۵۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان هرمزگان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: ارزش هر سری جهیزیه با یخچال، جاروبرقی، ماشین لباس شویی و فرش بیش از ۵۰ میلیون تومان است.
سرهنگ یاسین باوقار افزود: در این مراسم همچنین ۵۵ ویلچر برقی نیز به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان به مددجویان بهزیستی استان اهدا شد.
وی گفت: تا پایان سال سه هزار سری جهیزیه به زوجهای جوان استان اهدا میشود.
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی سپاه در این مراسم گفت: ماموریت اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع از جمهوری اسلامی ایران و امنیت پایدار است.
سردار سید ضیاالدین حزنی افزود: از دیگر ماموریتهای سپاه مردم داری و محرومیت زدایی با اولویت مناطق محروم را در برنامههای خود دارد.
آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به اینکه قرارگاه مواسات و همدلی چشمه جوشان همدلی در کشور است گفت: در این قرار گاه اقشار مختلف مردم حضور دارند و در روزهای سخت کمکهای خود را به همنوعانشان در سراسر کشور میرسانند.
سردار اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان نیز در این مراسم گفت: در استان هزار و ۵۰۰ گروه جهادی با ۳۰ هزار عضو فعال است.
در این مراسم از جهادگران بسیجی نیز تجلیل شد.