کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: دمای هوای همدان سه تا چهار درجه سانتیگراد، نسبت به دو روز گذشته، کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی افزود: تا پنج روز آینده، آسمان استان صاف تا کمی ابری بوده و در ساعات بعد از ظهر وزش باد را انتظار داریم.

او تاکید کرد: انتظار داریم طی هفته پیش رو دما در ایستگاه فردوگاه همدان حدود ۳۰ درجه سانتیگراد و حتی یکی دو درجه سانتیگراد در برخی از روز‌ها کمتر شود، ضمن اینکه در سایر نقاط استان به تناسب این شرایط برقرار است.

کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۱ و ۳۰ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.