به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: تمامی برنامه ریزی و اقدامات لازم برای بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی فراهم شده است.

ناصر علی فر افزود: در جهت امادگی لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید در استان، مانور بازگشایی مدارس بیست و چهارم شهریورماه در سطح مدارس خوزستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانش آموز در سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: ۷۴ هزار همکار آموزشی در مدارس استان خوزستان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در امر تعلیم و تربیت مشارکت دارند.