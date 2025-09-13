به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهمانان این برنامه ترکیبی از افرادی بود که هر کدامشان نقش مؤثری در ریل گذاری و حرکت طولی علم داشتند.

تسهیل برای ورود دانش بنیان‌ها به بازار بزرگ و سرمایه گذاری محور‌هایی بود که در برنامه برای مسیر پیشرفت آن تاکید شد.

با توجه به اینکه ۱۰ درصد رشد شرکت‌های فناور و دانش بنیان کشور در استان اصفهان فعالیت می‌کنند در این میزگرد ۷۰ دقیقه به فرصت‌ها و چالش‌های پیشرفت استان اصفهان در این زمینه اشاره شد.

به تصویر کشیدن ظرفیت‌هایی که در استان اصفهان و خدماتی که مردم استان اصفهان به کشور ارائه می‌کند یکی از اهداف ما برای تولید برنامه سازی در هفته ایران جان اصفهن است است.

رویداد ملی «ایران‌جان» از امروز در اصفهان آغاز شده و تا ۲۸ شهریور ادامه دارد.