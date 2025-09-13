به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مسابقات، تیم بانوان نیمه آزاد کار کونگ فو در ۴ رده سنی با کسب ۲ نشان طلا،۲ نشان نقره و ۱ نشان برنز با مربیگری «ناهید اسدی» به کار خود پایان داد.

«فاطمه زهرا اسدی» در وزن ۵۱- کیلوگرم و «آیلار غلامرضایی» در وزن ۷۸- کیلوگرم نشان طلا، «صبا کوچکی» در وزن ۵۹- کیلوگرم و «نساء صادقی» در وزن ۵۱- کیلوگرم نشان نقره و «نازنین مرادی» در وزن ۴۴- کیلوگرم به نشان برنز دست یافتند.

مسابقات قهرمانی بانوان کشور به میزبانی استان یزد برگزار شد.