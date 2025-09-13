خط لوله گاز ۱۶ اینچی پلور–لاریجان با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران افتتاح و گاز سراسری به آن تزریق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خط لوله گاز ۱۶ اینچی پلور–لاریجان آمل، امروز با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران آغاز افتتاح و گاز سراسری به آن تزریق شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در مراسم بهره برداری از این خط گفت: خط لوله ۱۶ اینچی گاز پلور به لاریجان به طول ۲۳ کیلومتر است که برای ان در مجموع ۷۰۰ هزار ساعت کار مداوم در یکی از سخت گذرترین و صعب العبور‌ترین مناطق کوهستانی کشور صورت گرفته است که از پلور شروع شده و تا وانا بطول انجامیده است.

میرزایی افزود: برای این خط لوله بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شد که از محل اعتبارات ملی تامین شده است. با افتتاح این خط لوله در مجموع بیش از ۳۰ روستا و دو شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده‌اند.

امروز همزمان دو طرح گازرسانی به پنج روستای نیاک، کنار انجام، گیلاس، کندلو و نوا و نیز شهر گزنگ مرکز بخش لاریجان با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و با حضور جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران به بهره برداری رسید که با افتتاح ان ۲۵۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.