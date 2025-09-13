به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فکور افزود: داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org دفترچه راهنمای ثبت‌نام را دریافت کرده و در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته نام‌نویسی کنند.

وی افزود: در سطح استان کردستان هم‌اکنون ۷ مرکز آموزش علمی کاربردی فعال هستند و امسال یک مرکز جدید تحت عنوان مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع الماس غرب سنندج نیز به مجموعه مراکز استان اضافه شده است که در رشته‌های هتلداری، گردشگری و صنایع دستی پذیرش دانشجو خواهد داشت.

فکور با بیان اینکه در حال حاضر بیش از سه هزار و ۲۰۰ دانشجو در مراکز علمی کاربردی استان مشغول به تحصیل‌اند، پیش‌بینی کرد در سال جاری بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دانشجوی جدید به این آمار افزوده شود.