پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان گفت: ثبتنام برای سال تحصیلی جدید در این دانشگاه از ۱۷ شهریور آغاز شده و تا ۲۳ شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فکور افزود: داوطلبان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org دفترچه راهنمای ثبتنام را دریافت کرده و در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته نامنویسی کنند.
وی افزود: در سطح استان کردستان هماکنون ۷ مرکز آموزش علمی کاربردی فعال هستند و امسال یک مرکز جدید تحت عنوان مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع الماس غرب سنندج نیز به مجموعه مراکز استان اضافه شده است که در رشتههای هتلداری، گردشگری و صنایع دستی پذیرش دانشجو خواهد داشت.
فکور با بیان اینکه در حال حاضر بیش از سه هزار و ۲۰۰ دانشجو در مراکز علمی کاربردی استان مشغول به تحصیلاند، پیشبینی کرد در سال جاری بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دانشجوی جدید به این آمار افزوده شود.