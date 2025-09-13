سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران، گفت: اردوی سه روزه تیم در کیش با هدف کسب آمادگی بیشتر برای دیدار با الوصل امارات از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بیژن طاهری در گفتگوی اختصاصی، گفت: براساس برنامه ریزی اردوی سه روزه در کیش از امروز آغاز شد.

او افزود: مشکل خاصی وجود ندارد و یکی از بازیکنان که در اردوی فیفادی حضور داشت امروز به ترکیب تیم در اردو اضافه می‌شود.

طاهری اعلام کرد: تیم فوتبال استقلال تهران با حمایت هواداران به روز‌های اوج خود بر می‌گردد.

سرپرست تیم استقلال تهران خاطرنشان کرد: تمرینات تیم از عصر امروز آغاز می‌شود و با یک تدارکات بهتر به دیدار الوصل امارات خواهیم رفت.

آبی پوشان پایتخت تا سه شنبه ۲۵ شهریور در کیش تمرینات خود را دنبال می‌کنند و از فرودگاه بین المللی کیش عازم دوبی می‌شوند تا دیدار خود را مقابل الوصل امارات برگزار کنند.

تیم فوتبال استقلال تهران چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زِعبیل دبی مقابل الوصل امارات به میدان خواهد رفت.