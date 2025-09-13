پخش زنده
کارستان بهارستان میزبان بزرگترین نمایشگاه دائمی اسباببازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایشگاه دائمی اسباببازی ایران در کارستان بهارستان میزبان بیش از ۲۰۰ کارخانه داخلی، ۳ هزار نوع اسباببازی را به نمایش گذاشتند. تمام محصولات ارائهشده، تولید داخل و با استانداردهای کیفی و فرهنگی طراحی شدهاند.
در این نمایشگاه توانستهایم مجموعهای جامع از تولیدات ایرانی را کنار هم گرد آوریم. این گردهمایی بزرگ میتواند الگویی برای توسعه بازار داخلی و صادرات باشد. یکی از اهداف اصلی، ایجاد ارتباط میان اسباببازی، پویانمایی و بازیهای رایانهای است تا بازار محصولات فرهنگی و اقتصاد خلاق تقویت شود.