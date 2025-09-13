به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان گفت: بیش از ۲۰۰ کلانشهر در کشور وجود دارد که یکی از مسائل و مشکلات آنها حمل ونقل و ترافیک است و باید برای رفع آن تلاش شبانه روزی انجام دهیم.

وی افزود: راهکار‌های که باید در زمینه حمل ونقل استفاده شود، در حوزه شهرسازی باید دقت بیشتری کرد و از همان مبدا شروع شهرسازی مسئله حمل و نقل و ترافیک در ان دیده شود، باید از هوش مصنوعی برای حمل و نقل و ترافیک استفاده بیشتری کنیم، از وسایل سبک مانند دوچرخه بیشتر استفاده کنیم و فرهنگ آن را در جامعه بیشتر ترویج دهیم.