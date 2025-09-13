پخش زنده
امروز در مراسمی، «فاطمه آروانه» به عنوان سرپرست ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان معرفی و از خدمات «سید هادی حسینی» در دوره مسئولیت قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار همدان در این مراسم با اشاره به مشکلات ساختاری اشتغال در کشور گفت: مهمترین چالش این است که آموزش دانشگاهی ما نتوانسته به کارآفرینی پایدار بینجامد.
محمدرضا میرصفدری افزود: باید فرهنگ اجتماعی به گونهای تغییر کند که مهارت و توانمندی به اندازه مدرک دانشگاهی و حتی بیشتر، ارزشمند شمرده شود.
او تصریح کرد: با وجود محدودیتهای بودجهای، ظرفیتهای بالایی در آموزش فنی و حرفهای داریم و اگر فرهنگ مهارتآموزی در جامعه نهادینه شود، میتوانیم تحولی جدی در حوزه اشتغال و تولید ایجاد کنیم.