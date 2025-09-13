کاوا، میزبانی لیگ ملتهای والیبال زنان را از کاتماندو گرفت
میزبانی لیگ ملتهای والیبال زنان آسیای مرکزی به دلیل ادامه ناآرامیها در نپال، از کاتماندو پایتخت این کشور گرفته شد.
جلسهای فوری با حضور اعضای کشورهای عضو کاوا برای بررسی میزبانی نپال در این مسابقات امروز (۲۲ شهریور) به صورت آنلاین برگزار شد و با توجه به تنشهای اخیر در نپال و بررسی جوانب مختلف، میزبانی از کاتماندو پایتخت نپال گرفته شد.
در ادامه این نشست که امیرحسین منظمی دبیرکل فدراسیون والیبال نیز در آن شرکت کرد، اعضا در خصوص تغییر تاریخ و محل برگزاری این رویداد به گفتگو پرداختند و در نهایت تصمیم بر این شد که ازبکستان میزبانی مسابقات را برعهده بگیرد.
بر این اساس احتمالا این رقابتها در نیمه دوم سپتامبر برگزار خواهد شد که زمان دقیق و شهر میزبان در کشور ازبکستان متعاقبا اعلام میشود.