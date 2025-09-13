به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ منصوری در بخش خبری صبحدم با اشاره به افزایش کلاهبرداری با ترفند اسکیمری بوده‌ایم گفت: در این روش اطلاعات کارت‌های بانکی بدون اطلاع صاحب حساب کپی شده و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

وی با تاکید براینکه شهروندان هرگز کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند و هنگام خرید خودشان رمز کارت بانکی را وارد کنند افزود: پلیس فتا گشت‌های ویژه‌ای را برای نظارت هدفمند بر دست‌فروشان و شناسایی تخلفات مرتبط با اسکیمر راه‌اندازی کرده است.