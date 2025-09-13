پخش زنده
رئیس پلیس فتای کردستان گفت: ۷۳ درصد جرایم سایبری در استان مربوط به حوزه مالی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ منصوری در بخش خبری صبحدم با اشاره به افزایش کلاهبرداری با ترفند اسکیمری بودهایم گفت: در این روش اطلاعات کارتهای بانکی بدون اطلاع صاحب حساب کپی شده و مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
وی با تاکید براینکه شهروندان هرگز کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند و هنگام خرید خودشان رمز کارت بانکی را وارد کنند افزود: پلیس فتا گشتهای ویژهای را برای نظارت هدفمند بر دستفروشان و شناسایی تخلفات مرتبط با اسکیمر راهاندازی کرده است.