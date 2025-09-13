مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از معرفی برندگان پیش رویداد هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در گذر گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما سید میکائیل موسوی گفت: پیش رویداد جشنواره آش یک رویداد خاص و جالب و مهیج برای جذب گردشگران در استان زنجان است که این رویداد در ۱۵ و ۱۶ شهریورماه در گذر گردشگری اشراق بین ۲۰۰ شرکت کننده برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: سه داور همراه با کمیته برگزار کننده آش‌های پخته شده را در دو روز داوری کردند و ۱۰ شرکت کننده برتر زنجانی برای طبخ آش‌های سنتی در کنار ۳۰ استان دیگر در هفدهمین جشنواره ملی آش ایرانی حضور خواهند داشت.

او گفت: برندگان پیش رویداد جشنواره ملی آش عبارتند از فریبا صمصامی، فریبا محمودی، سمیه محرمی، رشیده محمدی، اکرم مرادی، حبیبه محمدی، بهجت فائزی، فاطمه عزیزی، مرضیه قلندری و مریم احمدی است.

موسوی تاکید کرد: هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی از ۲۴ تا ۲۸ شهریورماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین استان برگزار می‌شود.