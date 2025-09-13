پخش زنده
تیم دوومیدانی دختران چادرملوی اردکان با نمایشی درخشان موفق شد عنوان قهرمانی رقابتهای باشگاههای کشور را از آن خود کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این رقابتها با حضور ۹۶ ورزشکار از تیمهای چادرملو اردکان، گلگهر سیرجان، آکادمی کاکتوس خراسان و آکادمی تهران طی روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.
تیم چادرملوی اردکان که پیشتر در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قهرمان و در سال ۱۴۰۳ نایبقهرمان شده بود، این بار نیز در مرحله پایانی با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد تا برای سومین بار طی چهار دوره گذشته قهرمان کشور شود.
درخشش ورزشکاران اردکانی در این رقابتها منجر به ثبت ۲ رکورد ملی و ۲ رکورد باشگاهی شد و برگ زرینی دیگر به تاریخ دوومیدانی کشور افزود.