\u0637\u0631\u062d \u0645\u0648\u0633\u0648\u0645 \u0628\u0647 E\u06f1 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u062a\u0635\u0627\u0644 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0645\u0639\u0627\u0644\u06cc \u0627\u062f\u0648\u0645\u06cc\u0645 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0642\u062f\u0633\u060c \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u062c\u0631\u0627\u0633\u062a. \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u062c\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n