روایت جهاد آبرسانی در مناطق محروم استان قزوین
با همت بسیجیان، تلاش میشود با حفر چاه و ساخت مخازن ذخیره، مشکل کم آبی در روستاها رفع شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در پی بحران خشکسالی و کمآبی که بیش از یک دهه گریبانگیر مناطق محروم استان قزوین شده، بسیج سازندگی با عزمی راسخ و تلاشی بیوقفه، گامهایی مؤثر در راستای تأمین آب شرب سالم برای دورافتادهترین روستاهای استان برداشته است.
یکی از این طرح ها، مجتمع فارسجین ضیا آباد است که با ۷۲ درصد پیشرفت در دست پیگیری و اجراست.
با تکمیل این طرح، ۱۷ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر از نعمت آب شرب بهداشتی بهرهمند خواهند شد.