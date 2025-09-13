فرمانده انتظامی اليگودرز از شناسايی و دستگيری اعضای باند سرقت احشام در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ علی اسدالهی گفت: در پی اعلام مرکز فوريت های پليس ۱۱۰ مبنی بر سرقت احشام از برخی دامداران، شناسايي سارق يا سارقان در دستور کار پليس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی الیگودرز افزود:مأموران پليس آگاهی با انجام اشراف اطلاعاتی و اقدامات پليسی سه سارق احشام در اين شهرستان شناسایی و دستگیر کردند..

اسد اللهی بیان کرد: اين افراد که به صورت باندی اقدام به سرقت احشام کرده بودند در تحقيقات پليسی به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی گفت:متهمان پس از تشکيل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.