سرپرست نوسازی مدارس استان مرکزی: طرح حذف مدارس کانکسی تاکنون به خوبی پیش رفته و هم اکنون هیچ مدرسه کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز در استان باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مظهری در ششمین جلسه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی استان مرکزی گفت: در این جلسه تصمیمات مهمی درباره نظام اجرایی و مسائل مرتبط با طرح‌های نهضت اتخاذ شده است.

او افزود: در طرح نهضت، ۱۳۷ طرح برای استان مرکزی تعریف شده است که از این بین ۲۱ طرح مربوط به مدارس کانکسی است که باید تا مهرماه ۱۴۰۴ حذف شوند.

سرپرست نوسازی مدارس استان مرکزی ادامه داد: همچنین ۳۹ طرح تخریب و بازسازی در دست اجراست و مقرر شده عملیات کلنگ‌زنی این مدارس به زودی شروع شود.

مظهری عنوان کرد: در زمینه مدارس نیمه‌تمام نیز ۷۲ طرح وجود دارد که از این تعداد ۶۲ طرح تا مهرماه افتتاح می‌شود و ۱۰ طرح باقی‌مانده نیز در دهه فجر تحویل داده خواهد شد.

او در پایان یادآور شد که در سال اول اجرای این طرح، پنج مدرسه با تراکم بیش از ۳۵ دانش‌آموز در هر کلاس حذف شده‌اند و همه این مدارس تحویل آموزش و پرورش شده است.