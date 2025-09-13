دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از کنترل و پایش رفتار مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار اصفهان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سیدمحمد موسویان بعد از ظهر امروز در نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار در دادگستری کل استان اصفهان گفت: پایش رفتار مجرمین حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار در فضای مجازی و مراقبت‌های لازم در این خصوص باعث تقویت و تحقق امنیت پایدار در جامعه خواهد شد.

دادستان اصفهان هدف از تشکیل این ستاد را برخورد قاطعانه با جرایم خشن و جرایمی که موجب سلب امنیت و آسایش مردم می‌شوند، دانست و تأکید کرد: دستگاه قضائی با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با کسانی که با اقدامات مجرمانه قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی را دارند به صورت مستمر، قاطعانه و بدون اغماض بر خورد خواهد کرد.

موسویان در ادامه بر جلب محکومان متواری و غایب توسط نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی تأکید کرد و اظهار داشت: می‌بایست در این خصوص طرح‌های ویژه اجرا و دستگیری این نوع محکومین با قید فوریت انجام شود که قطعاً اجرا این طرح‌ها، باعث کاهش جرایم در استان خواهد شد.

وی در خصوص بازگشایی مدارس نیز بیان کرد: نیروی انتظامی هر سال با شروع ماه مهر طرح‌های ویژه‌ای در خصوص برقراری نظم و امنیت دانش آموزان در دست اقدام دارد که امسال نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها انتظار می‌رود نسبت به فراهم سازی امنیت دانش آموزان اقدامات لازم انجام شود.

دادستان اصفهان از تشکیل کارگروه مبارزه و مقابله با جرایم جعل و کلاهبرداری خبر داد و اظهار داشت: در این خصوص اقداماتی در جهت کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در حال انجام و پیگیری است.