سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب از آغاز ساماندهی و مرمت این مجموعه جهانی با اعتبار بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ افراسیاب گراوند بیان کرد: فعالیتهای اجرایی میراث جهانی تخت سلیمان در سال جاری با اعتبار بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال آغاز شده است.
سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: این فعالیتها شامل تثبیت و استحکامبخشی بقایای آثار معماری از جمله ادامه مرمت طاق و دیوار دهلیز حفاظتی، اجرای اندود گچ حفاظتی روی دیوارها، استحکامبخشی و تثبیت بقایای اندودهای گچی، بازچینی و ساماندهی خشکهچینی سنگی و سایر فعالیتهای حفاظتی هستند.
او گفت: علاوه بر این تعمیر و بهسازی ساختمانهای اداری و رفاهی، ساماندهی و توسعه پارکینگ زندان سلیمان، روغنکاری تخته فرش مسیر بازدید، حفاظ امنیتی دور دریاچه، توسعه و بهروزرسانی سیستم دوربینهای مدار بسته و روشنایی محوطه از جمله این اقدامات است.