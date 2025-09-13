استان همدان با وجود مکان‌های و جاذبه‌های گردشگری، هر ساله در تعطیلات تابستان، میزبان گردشگران بسیاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان همدان گفت: پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین با بیش از ۱۸۰۰ اثر تاریخی، طبیعی و گردشگری در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی مقصد گردشگرانی از جایجای ایران است.

معصوم علیزاده با بیان اینکه، از ابتدای سال تاکنون حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به استان همدان سفر کرده‌اند افزود: همچنین در این مدت ۲۰ هزار گردشگر خارجی هم به این استان آمده اند.

او تصریح کرد: بر اساس سند تحول استان همدان، گردشگری محور توسعه استان اعلام شده است و قرار است از این ظرفیت و پتانسیل برای توسعه بیش از پیش استفاده شود.