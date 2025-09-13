سفیر تاجیکستان گفت: ظرفیت‌های تاجیکستان و ایران می‌تواند به ایجاد طرح های مشترک در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سفیر تاجیکستان در دیدار با استاندار البرز بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های تاجیکستان و ایران می‌تواند به ایجاد پروژه‌های مشترک در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی منجر شود.

نظام الدین شمس الدین زاده در این دیدار که روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، گفت: ایران و تاجیکستان دو کشور مسلمان و هم‌زبان با اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیار هستند که این موضوع انگیزه و ظرفیت لازم برای همکاری‌های گسترده را ایجاد می‌کند.

وی افزود: هدف ما تنها رسیدن به حجم مبادلات یک میلیارد دلاری نیست، بلکه ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز رشد فراتر از این میزان باشد.

سفیر تاجیکستان با اشاره به اهمیت تعاملات استانی خاطرنشان کرد: همکاری با استان‌هایی مانند خراسان رضوی و البرز در حوزه تجارت و صنعت می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

او با دعوت از فعالان اقتصادی ایران برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تاجیکستان گفت: این رویداد‌ها فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم می‌کند.

سفیر تاجیکستان تأکید کرد: ما از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران قدردانی می‌کنیم و آماده‌ایم برای پیشبرد همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌ها اقدام کنیم.