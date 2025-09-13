پخش زنده
امروز: -
یادواره ۷۹ شهید بخش طاهر گوراب شهرستان صومعهسرا در سالن ورزشی شهید فلاحی این بخش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سردار خسرو عروج از یادگاران هشت سال دفاع مقدس در یادواره ۷۹ شهید طاهر گوراب، با ذکر خاطراتی از ایثار، گذشت و مجاهدت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، گفت: رزمندگان ایرانی با امید به خدا و توسل به ائمه اطهار (ع) و با کمترین تجهیزات نظامی در مقابل صدام بعثی که تمام کشورها حمایتش میکردند، پیروز شدند.
وی با بیان اینکه شهدا انسانهای بزرگی بودند که در امتحان الهی سربلند بیرون آمدند و به خدا پیوستند، افزود: مراسم یادواره، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان است.