مراسمی به یاد شهدای بخش طاهرگوراب صومعه سرا مراسمی به یاد شهدای بخش طاهرگوراب صومعه سرا مراسمی به یاد شهدای بخش طاهرگوراب صومعه سرا مراسمی به یاد شهدای بخش طاهرگوراب صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سردار خسرو عروج از یادگاران هشت سال دفاع مقدس در یادواره ۷۹ شهید طاهر گوراب، با ذکر خاطراتی از ایثار، گذشت و مجاهدت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، گفت: رزمندگان ایرانی با امید به خدا و توسل به ائمه اطهار (ع) و با کمترین تجهیزات نظامی در مقابل صدام بعثی که تمام کشور‌ها حمایتش می‌کردند، پیروز شدند.

وی با بیان اینکه شهدا انسان‌های بزرگی بودند که در امتحان الهی سربلند بیرون آمدند و به خدا پیوستند، افزود: مراسم یادواره، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان است.