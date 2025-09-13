شرکت ملی گاز با همکاری صنایع پتروشیمی و مشارکت مردم، موفق شد در فصل سرد سال گذشته حدود ۵ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی کند و آن را به مدار تولید بازگرداند.

حسن عباس زاده، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص اهمیت اجرای پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز گفت: مصرف بهینه گاز یکی از اهداف اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و وزارت نفت است. سال گذشته، با مشارکت بخش پتروشیمی، بخشی از استان‌های سردسیر به سمت یک پویش فراگیر فراخوانده شدند تا مردم و صنایع بتوانند در کنار پویشی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده بود، منابع مالی برای بهینه‌سازی مصرف گاز تامین کنند.

وی افزود: در این پویش، شرکت‌های پتروشیمی با هزینه‌کرد در زمینه‌هایی مانند تعویض بخاری‌ها، تعویض پکیج‌ها و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، بخشی از گاز غیر بهینه مصرف شده را به مدار تولید بازگرداندند. سال گذشته، دو شرکت بزرگ پتروشیمی توانستند تولید خود را به صورت مستمر حفظ کنند، حتی در شرایطی که محدودیت‌هایی برای سایر شرکت‌های پتروشیمی اعمال می‌شد. همچنین، مردمی که در این پویش مشارکت کردند، جوایزی دریافت کردند که قرار است روز دوشنبه در همایشی با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز در مرکز همایش‌های وزارت نفت اهدا شود و آمار نهایی نیز اعلام گردد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در مقطع فصل سرد، موفق شدیم به آمار قابل توجهی دست پیدا کنیم و امید است که امسال این میزان افزایش یابد. مشارکت مردم نیز قابل توجه بوده و برخی استان‌ها شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف در برخی از مصرف‌کنندگان بودند، همچنین کاهش‌های ۲۰ و ۱۰ درصدی نیز در دیگر رنج‌ها مشاهده شد. با ورود به نیمه دوم سال، مسئولان امیدوارند با معرفی چند الگوی جدید، مردم بتوانند بیش از پیش در کاهش مصرف گاز در فصل سرد نقش‌آفرینی کنند تا صنایع پایدار و تامین گاز بهینه داشته باشیم.

وی در پایان بیان کرد: در طول دوره اجرای پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز، حدود ۴۱ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی شد که به طور متوسط روزانه حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز به صنایع تحویل داده شد. این طرح در مدت ۳ ماه اجرا شد.