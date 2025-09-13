همکاری مردم و پتروشیمیها:
صرفهجویی انرژی و بهبود چرخه اقتصاد کشور
پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق با همکاری شرکت ملی گاز، پتروشیمی و پتروشیمی زاگرس فردیس و با مشارکت سازمانهای مردمنهاد و یک شرکت دانشبنیان در زمستان سال گذشته اجرا شد و توانست حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در نقاط سردسیر کشور صرفهجویی کند.
علی ربانی مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص تاثیرگذاری پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق در زمستان گذشته گفت: پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق در زمستان گذشته با همکاری شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پتروشیمی زاگرس فردیس، سازمانهای مردمنهاد و یک شرکت دانشبنیان اجرا شد. در این طرح، استانهای پیشرو مانند مازندران، خراسان جنوبی، کردستان، کرمان، فارس، گیلان و تهران مشارکت گستردهای داشتند و موفق شدند در سال اول اجرای پویش، حدود ۴۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف گاز داشته باشند.
وی افزود: این موفقیت در شرایطی به دست آمد که نسبت به سال پایه ۱۴۰۱، زمستان ۱۴۰۳ در نقاط یادشده بین ۱ تا ۴ درجه سردتر بوده و مصرف گاز معمولاً افزایش مییافت. بخشی از مصرفکنندگان، شامل ۱۰ درصد مصرفکنندگان گاز در ۳۶ شهر کشور، در این پویش نقشآفرینی کردند و دادههای مصرف آنها به نتایجی ارزشمند تبدیل شد. برای سهولت مشارکت مردم، سامانهای در اختیار عموم و دستگاههای نظارتی قرار گرفت و سازمانهای مردمنهاد نیز اطلاعرسانی کردند. مردم در این سامانه ثبتنام کرده و با بهرهگیری از راهکارهای سادهای مانند کاهش شعله بخاری، کم کردن درجه پکیج و تنظیم صحیح دمای منزل، توانستند از اتلاف انرژی جلوگیری کنند بدون اینکه سطح رفاه خود را کاهش دهند.
ربانی گفت: بررسیها نشان میدهد ظرفیت بالایی برای صرفهجویی در مصرف انرژی وجود دارد. هدف پویش این بود که در برنامه پنجساله، ۱۰ درصد مردم کشور در نقاط سردسیر و معتدل مشارکت کرده و ۱۰ درصد صرفهجویی داشته باشند.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال اول، ۱۵ شهر بیش از ۱۰ درصد مشارکت داشتند. برخی شهرها در استان مازندران مانند سیمرغ و خلیجشهر، بیش از ۳۰ درصد مشارکت داشته و در برخی شهرهای کردستان، خراسان جنوبی و شمالی مانند دهکلان، بیرجند و بژورت، متوسط کاهش مصرف بیش از ۲۰ درصد گزارش شد. این کاهش بدون نیاز به تعویض تجهیزات حاصل شده و نتیجهای خیرهکننده است. با ادامه این روند، میتوان این الگو را به سایر نقاط کشور گسترش داد تا صنایع زمستانی که در شرایط محدودیت گاز دچار قطعی میشوند، بدون اختلال در سرویس قرار گیرند و چرخه اقتصادی کشور بهبود یابد.