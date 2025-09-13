پخش زنده
مسئول واحد جذب ادارهکل انتقال خون همدان گفت: ۱۹ هزار و ۹۵۱ واحد خون از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد در این استان اهدا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فاطمه یادگاری با بیان اینکه ۷۱۲ واحد از خونهای اهدا شده مربوط به بانوان است، افزود: سه هزار و ۲۷۴ واحد از خونهای اهدا شده مربوط به اهدا کنندگان بار اولی، مابقی مربوط به اهدا کنندگان باسابقه و مستمر است.
او تصریح کرد: نیاز بیماران به خون امری ثابت و مستمر است در حالیکه برخی مقاطع به ویژه در ماه پایانی تابستان شمار اهدا کنندگان کاهش مییابد.
مسئول واحد جذب ادارهکل انتقال خون همدان گفت: افراد میتوانند اطلاعات مورد نیاز درباره فرایند اهدای خون و دیگر سوالات را از طریق تماس با شماره تلفنهای ۰۸۱۳۴۲۲۸۰۰۲ و ۰۸۱۳۴۲۲۸۰۰۸ کسب کنند.