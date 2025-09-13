به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در همایش شورا‌های اسلامی شهر و شهرداران استان آذربایجان غربی که روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، شورای اسلامی شهر مهاباد به‌عنوان شورای برتر استان انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.

شورای اسلامی شهر مهاباد از بین ۴۸ شهر استان به عنوان شورای برتر استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.

این همایش با حضور دکتر صمیمی، مدیرکل دفتر امور شورا‌های اسلامی شهر و روستا وزارت کشور، دکتر خلیلی، معاون امور دولت و کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها و دکتر جوانی‌کیا، مدیر کل امور شهری و شورا‌های استان آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.