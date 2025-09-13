امیرحسین هدایی پینگ پنگ کشورمان با پیروزی سه بر صفر مقابل نماینده اسپانیا در نخستین مرحله جدول اصلی به یک شانزدهم نهایی راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دور از بازی‌های جدول اصلی فیدر استانبول امیرحسین هدایی نماینده شایسته کشورمان با پیروزی مقتدرانه سه بر صفر از سد حریف اسپانیایی خود گذشت.

هدایی و میگوئل اسپانیایی در گیم اول این دیدار پایاپای یکدیگر پیش رفتند و در نهایت هدایی با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ گیم اول را به سود خود خاتمه داد.

در ادامه بازی هدایی گیم‌های دوم و سوم را نتیجه ۱۱ بر ۷ پیروز شد تا در مجموع با پیروزی مقتدرانه ۳ بر صفر به یک شانزدهم نهایی این رقابت راه پیدا کند.

ملی پوش کشورمان در مرحله بعدی به مصاف فیلیپ ژلیکو از کروواسی خواهد رفت.

رقابت‌های فیدر استانبول از ۲۰ تا ۲۴ شهریور برگزار می‌شود.

هدایت ملی پوشان کشورمان در این رقابت‌ها به عهده میدیا لطف الله نسبی است.