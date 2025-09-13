به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس کمیته امداد بخش رضویه گفت: این طرحها شامل ساخت سه منزل مسکونی مددجویی،یک باب مغازه و نصب سه پنل خورشیدی است که با بودجه کمیته امداد و همت گروههای جهادی در اختیار مددجویان قرار گرفت.

محمد شاکری افزود: ۴۵ نیروگاه خورشیدی نیز در سال گذشته بر پشت بام واحد‌های مسکونی مددجویان بخش رضویه نصب شد که با تولید برق و فروش آن به شبکه، برای مددجویان درآمدزایی مستمر ایجاد شده است.

نماینده مردم سرخس، فریمان و دو بخش احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم افتتاح این طرحها گفت: طرحهای عمرانی که با کمک گروه‌های جهادی و مردمی در حوزه‌های ساخت‌وساز، پزشکی و خدمات دارویی به انجام رسیده، تحولی چشمگیر در زمینه محرومیت‌زدایی منطقه ایجاد کرده است.

سید احسان قاضی زاده هاشمی افزود: دریافت مجوز برای ساخت ۶۰ واحد مسکونی دیگر مجهز به پنل خورشیدی در دست اقدام است که با همت گروه‌های جهادی و کمیته امداد، اجرای این طرح ها در سال آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.