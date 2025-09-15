پخش زنده
دوره آموزشی توانمندسازی دهیاران و فعالان گردشگری شهرستانهای سردشت، پیرانشهر و میرآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دوره آموزشی توانمندسازی دهیاران و فعالان حوزه گردشگری با هدف آشنایی بیشتر با مباحث مربوط به میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در فرمانداری میرآباد برگزار شد.
این دوره با حضور دهیاران سه شهرستان میرآباد، سردشت و پیرانشهر و با استقبال گرم مسئولان محلی همراه بود و هدف اصلی این دوره ایجاد زمینهای برای توسعه پایدار گردشگری در این مناطق و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود بود.
در این دوره، مباحث مختلفی در ارتباط با میراثفرهنگی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان حاضر در این برنامه به تشریح اهمیت حفظ و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی پرداخته و روشهای جذب سرمایهگذاری در حوزه گردشگری را معرفی کردند.
همچنین، شرکتکنندگان با چالشها و فرصتهای پیشروی صنعت گردشگری از جمله ایجاد واحدهای بومگردی در منطقه آشنا شده و تجربیات موفق سایر مناطق را مورد بحث و بررسی قرار دادند.