پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان گفت: ساخت اقامتگاههای ارزان در اطراف بقاع متبرکه علاوه بر تأمین امنیت و آرامش خانوادهها، گردشگران استان را در ایام پرترافیک سال مدیریت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استاندار در نشست با معاون فرهنگی سازمان اوقاف کشور، با اشاره به فواید معنوی، اجتماعی و اقتصادی وقف، بر ضرورت شناسایی و بهره برداری درست از ظرفیتها و ترویج فرهنگ وقف تاکید کرد.
هادی حق شناس با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، مذهبی و گردشگری بقاع متبرکه، افزود: توسعه زیرساختهای رفاهی و اقامتگاههای ارزان در اطراف بقاع متبرکه، ضمن تأمین امنیت و آرامش خانوادهها، مدیریت حضور گردشگران در ایام پرترافیک در استان را به دنبال خواهد داشت.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این نشست با اشاره به جایگاه ممتاز گیلان در عرصههای دینی و فرهنگی، گیلان را استانی با ظرفیتهای بسیار در حوزه وقف توصیف کرد.
حجتالاسلام عادل بر لزوم ایجاد بسترهای نوین در حوزه وقف تأکید کرد و افزود: بنا داریم با برنامهریزی و همکاری دستگاههای اجرایی استان، زمینههای جدیدی برای توسعه موقوفات و بهرهمندی بیشتر مردم از برکات وقف فراهم کنیم.