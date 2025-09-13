پخش زنده
هدف از بررسی باستان شناسی بناهای مرتبط با دوران تاریخی و صدر اسلام در استان مازندارن، شناسایی و مستندنگاری بناهای تاریخی محدوده مورد نظر با هدف مطالعه و پیشنهادهای حفاظتی آثار شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ برنامه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺻﺪر اﺳﻼم در دره رود تالار شهرستان سوادکوه، استان مازندارن با پشتیبانی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مازندران، با مجوز پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و موافقت و هماهنگی پژوهشکده باستانشناسی در حال اجراست.
بنابر اعلام پژوهشکده باستانشناسی این برنامه به سرپرستی مصطفی نبوی چاشمی، پژوهشگر آزاد و دانشجوی دکترای گروه باستانشناسی دانشگاه مازندران انجام میشود.