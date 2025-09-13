حمله موشکی ایران به موسسه وایزمن اسرائیل، موجب نابودی ۵۰ آزمایشگاه و از بین رفتن تجهیزات و سرمایه‌های میلیاردی این مرکز علمی شد و ضربه‌ای سنگین به اقتصاد دانش‌بنیان رژیم صهیونیستی وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رسانه‌های اسرائیلی امروز گزارش دادند، در جریان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، موسسه علمی وایزمن در اسرائیل دچار خسارات گسترده‌ای شده است.

رئیس شورای علمی این موسسه امروز شنبه تاکید کرد که این نهاد علمی و پژوهشی، هدف دو موشک ایرانی قرار گرفته و خسارات جبران‌ناپذیری به آن وارد شده است.

وی با تأکید بر اینکه حجم تخریب‌ها به حدی است که ۵۰ آزمایشگاه کاملاً نابود شده‌اند، افزود: «بسیاری از تجهیزات گران‌قیمت و سرمایه‌های مالی این مرکز از بین رفته‌اند و دانشجویان نیز به علت فقدان امکانات، قادر به ادامه فعالیت‌های علمی خود نیستند.»

همچنین رئیس شورای علمی موسسه وایزمن با ابراز نگرانی از بایکوت گسترده‌ای که این موسسه از سوی دانشگاه‌ها و نهاد‌های علمی بین‌المللی متحمل شده است، گفت: «ما با یک تحریم علمی رو‌به‌رو هستیم که بسیاری از مراکز علمی جهانی از همکاری با ما در عرصه‌های تحقیقاتی خودداری می‌کنند.»