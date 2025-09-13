پخش زنده
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای کاهش فقر گفت: فارس در پنجماهه نخست امسال در ثبت اشتغال، رتبه نخست کشور در بین استانهای غیرنفتی را به دست آورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری در پنجمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار داشت: کاهش فقر موضوعی فرادستگاهی است و تنها با هماهنگی همه نهادها میتواند به نتیجه برسد. وی افزود: طرح کاهش فقر با بهرهگیری از ظرفیت اساتید دانشگاه و پژوهشهای علمی تکمیل و بار دیگر در شورا مطرح خواهد شد.
استاندار فارس با اشاره به جایگاه استان در حوزه اشتغال گفت: فارس در پنج ماه نخست سال جاری در میان استانهای غیرنفتی رتبه نخست اشتغال کشور را کسب کرده است.
امیری همچنین از اقدامات حمایتی دستگاهها خبر داد و بیان کرد: سال گذشته بیش از پنج هزار نفر از پوشش کمیته امداد خارج شدند، اما به علت شرایط اقتصادی و مهاجرتهای روستایی، شمار دیگری از خانوادهها به جمع مشمولان حمایتی اضافه شدند.
وی افزود: در این نشست بیش از ۴۷ میلیارد تومان برای تهیه نوشت افزار دانشآموزان مددجوی کمیته امداد و بهزیستی تصویب شد و با مشارکت خیران، دانشآموزان نیازمند خارج از پوشش نهادهای حمایتی نیز حمایت خواهند شد.