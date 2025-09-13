پخش زنده
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: تاثیر ورزشهای فناورانه در حوزه اقتصاد، اشتغال و بازار کسب و کار روز به روز در حال افزایش است و تمایل شرکتهای فناور و دانشبنیان در تولید و خلق فناوریهای این ورزش ، میتواند نقش مهمی در ایجاد ثروت ملی و اشتغال در کشور ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر حبیبا در مراسم افتتاحیه اولین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص) گفت: امروزه امتزاج علم و فناوری با ورزش به خلق نوآوریهای جدید منجر شده است.
وی ادامه داد: ورزشهای فناورانه، به عنوان یک رویداد ترکیبی، علاوه بر تقویت توانمندیهای فکری، به توسعه فناوری و علم در زمینههای مختلفی مانند ریاضی، کامپیوتر، مکانیک و رباتیک کمک میکند.
معاون وزیر علوم افزود: این نوع ورزش به یکی از جذابترین و پرطرفدارترین ورزشها در میان قشر تحصیلکرده و دانشجو تبدیل شده است.
وی گفت: تاثیر ورزشهای فناورانه در حوزه اقتصاد، اشتغال و بازار کسب و کار روز به روز در حال افزایش است و تمایل شرکتهای فناور و دانشبنیان در تولید و خلق فناوریهای این ورزش، به همراه تأسیس استارتاپها و کسبوکارهای نو، میتواند نقش مهمی در ایجاد ثروت ملی و اشتغال در کشور عزیزمان ایفا کند.
حبیبا با بیان اینکه نسل جدید که به نسل زد یا آلفا شناخته میشود، خواهان تغییرات مثبتی در جنبههای ورزشی و اجتماعی است و میتوانیم با توسعه این نوع ورزش، نیازهای نسل جوان را در عرصه ورزش برآورده کنیم؛ اظهار کرد: این مسابقات برای اولین بار در سطح ملی و حرفهای در کشور برگزار میشود و اگر ایراداتی نیز وجود داشته باشد، به دلیل نو بودن این رویداد است.
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: با همکاری و مشارکت دانشجویان و علاقهمندان، در سالهای آینده شاهد برگزاری رقابتهای حرفهایتر خواهیم بود.
وی گفت: این المپیاد با اهداف ارتقاء فناوری، نوآوری در ورزش، پر کردن اوقات فراغت جوانان و تغییر نگرش به ورزش دانشجویی برپا شد است و چهار محور عمده در بخشهای دیجیتال، فیجیتال، نوآوری و بخش رباتیک دارد.
حبیبا تصریح کرد: پژوهشگران و دانشجویان باید به این رشته به عنوان یک علم نو و رشته دانشگاهای نگاه کنند و با ورود به بازار ساخت و تولید این ورزش و ایجاد مارکت و استارتاپها، فرهنگ این ورزش را گسترش دهند.
معاون وزیر علوم تأکید کرد: امیدواریم در عرصه بینالمللی نیز شاهد پیشرفتهای بزرگ و اعتلای نام ایران عزیز باشیم.