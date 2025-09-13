به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در نشست شورای توسعه و حمایت مهاباد اعلام شد که تاکنون ۱۰ میلیارد ریال توسط مراکز نیکوکاری این شهر برای کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت جمع‌آوری شده است. این کمک‌ها در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، به دانش‌آموزان نیازمند تخصیص خواهد یافت.

در این نشست همچنین خبر داده شد که بنیاد علوی با تهیه ۷۰۰ بسته تحصیلی به ارزش ۷ میلیارد ریال، آماده توزیع این بسته‌ها بین دانش‌آموزان نیازمند مهاباد است.

بر اساس اعلام مسئولان، حدود هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز بی‌بضاعت در مهاباد در انتظار دریافت کمک‌های نیکوکاران هستند. از دیگر مصوبات مهم این نشست، تأکید بر توزیع عادلانه کمک‌های خیران در شهرها و روستاها بر پایه بانک اطلاعاتی جامع بود.

همچنین تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد برای رفع مشکلات فرهنگی، اجتماعی، توجه به مسائل زیست‌محیطی و گسترش نشاط اجتماعی با همکاری موسسات و مراکز نیکوکاری از دیگر برنامه‌های این شورا در راستای حمایت از جامعه اعلام شده است.