

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و سازمان تأمین اجتماعی امروز (شنبه ۲۲ شهریور ماه) طی تفاهم نامه‌ای که در حضور وزیر ورزش و جوانان با یکدیگر به امضا رساندند، یکی از اصلی‌ترین معضلات زندگی را ورزشکاران ملی پوش را از میان برداشتند.

عدم پوشش بیمه مدال‌آوران و قهرمانان، نگرانی بابت معیشت و اشتغال آینده این افراد، یکی از دغدغه‌هایی بود که حوزه ورزش کشور را به شدت درگیر خود کرده بود.

با اقدامات وزارت ورزش و جوانان دولت وفاق، مصوبه بیمه ورزشکاران که صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور مکلف اجرای آن بود به جریان افتاد.

بر این اساس با توافقی که بین رؤسای دو دستگاه مربوطه صورت گرفت، مقرر شد صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، پروسه ثبت نام بیمه تأمین اجتماعی ورزشکاران را که مشمول ملی‌پوشان مدال‌آور ایران در کلیه میادین بین‌المللی آسیایی می‌شود، ظرف روز‌های آتی آغاز کند.

احمد دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان در پایان نشست همکاری صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با سازمان تأمین اجتماعی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: یکی از نگرانی‌هایی که مدال‌آوران و المپین‌های ما در دوران ورزش حرفه‌ای خود دارند، مربوطه به مسائل بیمه، بحث‌های درمان و اشتغال آنها بعد از زندگی ورزشی‌شان است. بر اساس تکالیف قانونی که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه به ما ابلاغ کرده و نگاه عدالت محوری که رئیس جمهور محترم در حوزه تأمین اجتماعی دارند، مقدمات لازم را فراهم کردیم تا اولین قدم را در خصوص بیمه کلیه ورزشکاران برداریم.

وی در توضیح اینکه کدام قشر از ورزشکاران مشمول دریافت بیمه تأمین اجتماعی از سوی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور هستند، ادامه داد: اولین گروه از ورزشکارانی که از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند، مدالیست‌های ما هستند. در واقع تمام نفراتی که هر گونه مدالی در رویداد‌های آسیایی و جهانی صاحب مدال شدند و روی سکو رفتند، بیمه می‌شوند. در مجموع جامعه هدفی که الان داریم، سه هزار نفر مدال‌آور هستند که همگی از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند.

دنیا مالی همچنین این خبر امیدوار کننده را داد که با همکاری و مساعدت سازمان بیمه تأمین اجتماعی در آینده نزدیک کل ورزشکارانی که در تیم‌های ملی مختلف حاضر هستند و عنوان ملی پوش را دارند، نیز بیمه خواهند شد.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: بیمه‌ای که ورزشکاران می‌شوند، صرفاً بیمه درمانی نیست و با هزینه مختصری که از آنها گرفته می‌شود (۴ درصد از سهم ۲۷ درصد حق بیمه) شامل سنوات و مابقی قوانین کار هم می‌شود. طوری که هر زمان بخواهند از تیم‌های ملی بروند یا بیمه خود را از صندوق قطع کنند و در جایی دیگری مشغول به کار شوند، سوابق گذشته‌شان لحاظ می‌شود. بحث مکلف شدن صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در خصوص بیمه ورزشکاران سال ۱۳۹۹ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شکل قانونی به خود گرفت. این اتفاق، اما از آن زمان به مرحله اجرا درنیامد.

مصطفی سالاری، رئیس سازمان بیمه تأمین اجتماعی در واکنش به این سوال که چرا این طرح در دولت‌های قبلی به سرانجام نرسید، گفت: دلیل و تفاوتی که به نظر من وجود داشت تا بحث بیمه ورزشکاران در شرایط کنونی اجرایی شود، تاکید و دغدغه اصلی شخص خود وزیر ورزش و جوانان بود. آقای دنیا مالی با شناختی که از ورزش دارند، خیلی نگرانی داشتند که باید مسئله درمان و معیشت ورزشکاران در ایام بازنشستگی آنها حتماً حل شود. با توجه به این موضوع طبق صحبت‌هایی که انجام دادیم، قرار بر این شد که کار بیمه ورزشکاران را در سه گروه شروع کنیم. گروه اول که مدال‌آوران هستند، گروه دوم سایر ملی‌پوشان و گروه سوم هم ورزشکاران حرفه‌ای هستند که ملی‌پوش نیستند. تاکید وزیر این است که در مورد گروه دوم هم هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. در مورد گروه سوم نیز امیدواریم که در ماه‌های آینده تصمیمات لازم برسیم.

عباس واحدی، رئیس صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور نیز در حاشیه این نشست یادآور شد که مطمئناً حساسیت وزیر ورزش و جوانان موجب شد تا این مصوبه که سال‌ها به حالت معلق مانده بود، نقش اجرایی به خود بگیرد.

او خاطر نشان کرد: بحث بیمه ورزشکاران مطالبه به حق این قشر بود که باید هر چه سریع‌تر انجام می‌شد. خوشحالیم که با درایت دنیا مالی این اتفاق عملی شد. ما همچنین امسال موضوع بیمه تکمیلی ورزشکارانی را که عضو صندوق بودند، فراهم کردیم که به صورت رایگان برای آنها و همسرانشان انجام شد.

واحدی تصریح کرد: ورزشکاران برای بیمه شدن می‌توانند از سه روش ثبت نام الکترونیکی، حضور و تلفنی در بازه زمانی ۲۵ شهریور تا ۵ مهر اقدام کنند. لیست اولیه نفرات در مهر ماه برای سازمان بیمه تأمین اجتماعی ارسال می‌شود و ان‌شاءالله بعد از راستی آزمایی کارشناسان بیمه تا آبان ماه اولین گروه از ورزشکاران که مدال‌آوران هستند، در لیست بیمه قرار می‌گیرند.