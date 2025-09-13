۳۰ درصد تخفیف برای خانوارهای البرزی در آستانه مهر
در قالب نمایشگاههای عرضه مستقیم و جشنوارههای فروش فوقالعاده، تمام کالاها با نظارت ویژه بازرسان مقیم و با حداقل ۳۰ درصد تخفیف عرضه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، با حضور در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار در ایام بازگشایی مدارس گفت: سه اقدام ویژه در دستور کار استان قرار دارد که شامل تشدید نظارتها و افزایش بازرسیها در سطح بازار، برگزاری نمایشگاههای پاییزه عرضه مستقیم کالا و برگزاری جشنواره فروش فوقالعاده است.
محمد انصاری، افزود: در قالب نمایشگاههای عرضه مستقیم و جشنوارههای فروش فوقالعاده، کالاهای هدف با ۳۰ درصد تخفیف عرضه میشوند. این اقلام شامل لوازمالتحریر، کیف و کفش و پوشاک بوده و در نمایشگاههای عرضه مستقیم، کالاهای اساسی خانوار نیز ارائه میگردد.
وی با اشاره به پیشگامی این استان در برگزاری چنین رویدادهایی اظهار کرد: «البرز با برگزاری ۱۲ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در ایام بازگشایی مدارس، جزو استانهای پیشرو در این زمینه است؛ بهطوریکه ۶ نمایشگاه در مرکز استان و ۶ نمایشگاه در شهرستانها در حال برگزاری است.»
وی در خصوص معیارهای قیمتگذاری کالاها نیز توضیح داد: کالاهای اساسی و دارای اولویت یک بر اساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کشور قیمتگذاری میشوند. سایر کالاها از جمله لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک در چارچوب نظام عرضه و تقاضا و با نظارت ویژه تعیین قیمت شده و شامل نرخ تمامشده کالا به همراه سود مصوب هستند.
انصاری با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان افزود: در صورت عدم رعایت چارچوب قیمتگذاری توسط اصناف و عرضهکنندگان، تخلفات به تعزیرات حکومتی ارجاع و با واحدهای متخلف برخورد جدی خواهد شد.
وی با دعوت از شهروندان البرزی برای بازدید از این نمایشگاهها و تهیه کالاهای مورد نیاز خود در ایام بازگشایی مدارس تصریح کرد:«تمام کالاها در نمایشگاههای عرضه مستقیم با نظارت ویژه بازرسان مقیم و با حداقل ۳۰ درصد تخفیف عرضه میشوند.