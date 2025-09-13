پخش زنده
نماینده پاکستان در سازمان ملل گفت: ما به شدت حمله غیرقابل توجیه اسرائیل به قطر را محکوم و از حاکمیت این کشور حمایت میکنیم. پاکستان هراسی از تهدیدات اسرائیل ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر در خبر فوری گزارش داد: نماینده پاکستان در سازمان ملل در مصاحبه با این شبکه گفت: ما به شدت حمله غیرقابل توجیه اسرائیل به قطر را محکوم و از حاکمیت این کشور حمایت میکنیم. آنچه اسرائیل در غزه انجام میدهد جنگی غیرقانونی است و شورای امنیت از اقدام برای توقف آن بازمانده است. اسرائیل مذاکره کنندگان را هدف قرار داد و به تلاشهای میانجیگران ضربه زد.
وی افزود: اسرائیل رفتاری غیرمسئولانه در پیش گرفته است و باید برای پایان جنگ در غزه زیر فشار قرار گیرد. نوار غزه با قحطی روبهرو است و نمیتوانیم اجازه دهیم این وضعیت ادامه یابد و شورای امنیت باید اقدام کند. اسرائیل دهه هاست که قطعنامههای شورای امنیت را نقض میکند و به حقوق بشر احترام نمیگذارد. باید گامهای عملی برای اجرای تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل درباره تشکیل کشور فلسطین برداشته شود. باید آمریکا را قانع کرد که اسرائیل را برای تشکیل کشور فلسطین و ایجاد ثبات در خاورمیانه زیر فشار قرار دهد. ما از تهدیدات اسرائیل نمیترسیم و قادر به دفاع از خود هستیم. حمایت از مسئله فلسطین به دلیل جنگ در غزه و هدف قرار دادن غیرنظامیان در حملات هوایی و قحطی از طرف اسرائیل دوچندان شده است.