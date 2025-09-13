مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی از رشد چشمگیر در زیرساخت‌ها، تکمیل ظرفیت انبار‌های منطقه آزاد و آغاز قریب‌الوقوع پروژه‌های بزرگی، چون احداث مگاترمنال بار ۳۰۰ میلیون دلاری و بهسازی ترمینال یک این فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سعید چلندری، با اشاره به نقش کلیدی این فرودگاه به عنوان دروازه اصلی ورود و خروج مسافران بین‌المللی، از تردد حدود ۸ میلیون مسافر در سال گذشته و فعالیت بیش از ۴۰ شرکت هواپیمایی در ۷۰ مسیر پروازی خبر داد.

وی از تکمیل ظرفیت انبارهای منطقه آزاد و شروع عملیات اجرایی مگاترمنال بار با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری سخن گفت.

همچنین، بهسازی ترمینال یک، با هدف افزایش ظرفیت جابجایی مسافر به ۱۰ میلیون نفر، ظرف یک ماه آینده آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود تا نیمه اول سال آینده به اتمام برسد. این اقدامات، شهر فرودگاهی امام خمینی را به سوی تبدیل شدن به یک شهر لجستیکی پیشرو و ارتقاء خدمات مسافری سوق می‌دهد.