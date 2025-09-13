پخش زنده
بازار نوشتافزار مهاباد همزمان با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید رونق گرفته و خانوادهها در تلاشاند با انتخاب وسایل مدرسه باکیفیت و مقرونبهصرفه، فرزندانشان را برای مدرسه آماده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با نزدیکشدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بازار نوشتافزار در مهاباد حال و هوایی پرجنبوجوش به خود گرفته است. خانوادهها با دغدغه انتخاب لوازمالتحریر با کیفیت و قیمت مناسب به فروشگاهها مراجعه میکنند و فروشندگان نیز با وجود نوسانات قیمتی، تلاش دارند تا نیاز مشتریان را تأمین کنند.
بازار این روزهای مهاباد، صحنهای از هیجان کودکانه و حسابوکتاب والدین است؛ جایی که دانشآموزان با شور و شوق به دنبال انتخاب دفتر، کیف، مداد و سایر ملزومات مدرسه هستند و والدین در کنار آنها به دنبال بهترین گزینه از نظر قیمت و دوام کالا هستند.
فروشندگان میگویند با وجود تغییرات قیمتها و افزایش هزینهها، سعی دارند قیمتها را برای خریداران متعادل نگه دارند تا خرید برای همه اقشار ممکن باشد.
مسئولان نظارتی مهاباد هم از تداوم بازرسیها تا پنجم مهرماه خبر میدهند و اعلام کردهاند که قیمتگذاری، کیفیت کالاها و جلوگیری از عرضه اجناس تقلبی، در اولویت نظارتها قرار دارد.