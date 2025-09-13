دادستان شهرستان کلات نسبت به انتقال گردشگران با تراکتور در منطقه گردشگری بابارمضان، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علی زحماتی نسب با بیان اینکه با متخلفان در این زمینه قاطعانه برخورد می‌شود، گفت: روستای بابارمضان در بخش هزارمسجد و در کوهپایه‌های رشته‌کوه هزارمسجد قرار دارد و به دلیل داشتن رودخانه پرآب، یکی از نقاط گردشگری شهرستان است که هر ساله پذیرای جمعیت زیادی از مسافران است.

او ادامه داد: در همین حال برخی افراد با اقدام خطرناک جابه‌جایی گردشگران با تراکتور در بستر رودخانه، هم جان مردم را به خطر می‌اندازند و هم محیط زیست منطقه را تخریب می‌کنند.

دادستان کلات افزود: این اقدامات علاوه بر تهدید امنیت جانی گردشگران، خسارات جدی به حیات‌وحش و آلودگی‌های زیست‌محیطی برای منابع شیلاتی پایین‌دست رودخانه به دنبال دارد.

رحمانی نسب تأکید کرد: به ضابطان قضایی دستور داده شده است که در صورت مشاهده این تخلف، وسیله نقلیه متخلفان، توقیف و جرایم سنگین اعمال شود.